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Очевидец рассказал о еще одном военном преступлении ВСУ в Курской области

РИА Новости: ВСУ обстреливали гражданских, собиравших картошку в Курской области

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Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) обстреливали мирных жителей, собиравших картошку в Курской области, а также минировали детский сад. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на жительницу Рыльского района Курской области Марию Беседину.

«До эвакуации еще приезжали, потом возвращались, копали картошку под дронами, под обстрелами. У нашей деревни, километра три — два дома сгорело. Потом у нас там через речку метров пятьсот — дрон упал прямо в крышу. По детскому садику разбросаны вот эти «лепестки» (противопехотные мины. — «Газета.Ru»). Ну а потом нас эвакуировали», — рассказала Мария.

Она добавила, что их населенный пункт начали обстреливать еще в 2022 году.

До этого командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что Вооруженные силы Украины в августе вторглись в Курскую область на более чем 200 танках и большом количестве другой бронетехники.

Ранее пленный боец ВСУ сообщил о вылазках иностранных наемников в Курскую область.

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