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В РФ создали роботизированную колесную бронированную платформу «Тор»

В МГТУ им. Баумана завершили разработку роботизированной платформы «Тор»

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Специалисты МГТУ им. Баумана завершили разработку роботизированной колесной бронированной платформы «Тор». Об этом пишут «Известия».

Вес универсальной платформы — 5 тонн. Она может использоваться для доставки различного специального оборудования, вооружения и военной техники до 1,2 тонны. Благодаря броне платформа будет иметь четвертый класс защиты.

«Запаса хода в 200 км достаточно, учитывая, что сейчас нет глубоких прорывов, когда за сутки бойцы проходят десятки километров», — рассказал изданию военный эксперт Юрий Лямин.

По словам другого военного эксперта — Дмитрия Корнева, сейчас нужно создать боевые машины роботизированного типа, которые могли бы вести операции по поддержке пехоты и идти в атаку вместе с танками.

7 сентября стало известно, что Россия в ходе боевых действий продемонстрировали новые способы перехвата беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом написал аналитик Захар Андреев. Он обратил внимание, что сейчас в зоне специальной военной операции (СВО) идет «война роботов».

Ранее российские беспилотники «Джокер» адаптировали под выполнение задач сил противовоздушной обороны (ПВО).

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