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Российские войска досрочно получили партию ракет для беспилотников «Х-БПЛА»

«Высокоточные комплексы» поставили в армию партии ПЗРК и ракет для «Х-БПЛА»

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Виталий Тимкив/РИА Новости

Холдинг «Высокоточные комплексы» поставил в армию партии ПЗРК «Верба» и ракет для беспилотников «Х-БПЛА». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

«Холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех» своевременно выполняет обязательства по государственному оборонному заказу 2024 года. <…> Согласно утвержденным графикам заказчику была отгружена партия ракет для беспилотников «Х-БПЛА» производства АО «КБП», — сообщили в компании.

Помимо зенитных комплексов, холдинг ко Дню оружейника досрочно поставил партию комплексов средств автоматизации управления огнем (КСАУО) артиллерийских подразделений.

До этого президент РФ Владимир Путин заявил, что в прошлом году Вооруженные силы России получили 140 тысяч беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Заявление прозвучало на заседании Военно-промышленной комиссии по развитию беспилотных авиационных систем спецназначения.

Ранее сообщалось, что в российских вузах могут появиться программы по управлению беспилотниками.

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