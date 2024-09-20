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Российским войскам удалось взять опорный пункт благодаря искусной работе с радио

Минобороны: радиоигра позволила ВС РФ захватить опорный пункт ВСУ

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Минобороны РФ

Российские войска сумели захватить опорный пункт Вооруженных сил Украины благодаря радиоигре. Об этом сообщает министерство обороны России, ссылаясь на заместителя командира отряда БАРС-16 Олега Долженко, передает ТАСС.

«Дезинформированный противник вывел группу в сектор, простреливаемый бойцами Олега Долженко. В ходе скоротечного боя группа боевиков была ликвидирована. Далее Олег дал команду на штурм опорного пункта врага. В ходе боя противник, потерявший значительную часть пехотинцев еще до штурма, не смог удержать позиции и отступил», — рассказали в Минобороны.

Также в Минобороны рассказали о подвиге сапера Сергея Ильина, который сумел в течение короткого периода времени обезвредить большое количество мин и безопасно эвакуироваться.

До этого в министерстве обороны сообщили о тяжелом положении ВСУ в Курской области.

19 сентября экипаж вертолета Ми-28НМ ударил авиационными ракетами по личному составу и бронетехнике Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области.

Ранее сообщалось, что Россия уничтожает дорогостоящие танки Abrams дешевыми дронами «Упырь».

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