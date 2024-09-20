В Кирове опровергли сообщения о взрывах в городе

Губернатор Кировской области Александр Соколов опроверг сообщения о «взрывах» на электроподстанции в Кирове. Об этом он сообщил в Telegram-канале.

«Нахожусь на рабочем месте, поскольку поступает много звонков, беспокойства по поводу отключения света в ряде районов города. Многие видели яркую вспышку, кто-то говорит о каких-то взрывах. Как было на самом деле: на линию высокого напряжения упало большое дерево, была яркая вспышка, возгорание. Это и транслируется в сети. Никаких взрывов на подстанциях не происходило», — заявил Соколов.

Глава региона добавил, что на месте происшествия уже работают энергетики, которые занимаются устранением последствий ЧП. Электроснабжение южной части Кирова должно, по словам Соколова, восстановиться в течение часа.

До этого Винница осталась без воды из-за перебоев со светом.

В Виннице может наблюдаться отсутствие воды или пониженное давление в водопроводной системе.

Ранее в Киевской области повреждения получило оборудование электросетей.