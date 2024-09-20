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ВВС Израиля нанесли массовый авиаудар по «Хезболле» в Ливане

ВВС Израиля за 2 часа нанесли более 100 ударов по объектам «Хезболлы» в Ливане

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Ammar Awad/Reuters

Военно-воздушные силы (ВВС) Израиля за два часа нанесли более 100 ударов по объектам «Хезболлы» в Ливане. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Армии обороны Израиля.

«Армия обороны Израиля продолжает наносить урон и ослаблять террористический потенциал и военную инфраструктуру террористической организации «Хезболла», — сообщили в пресс-службе ЦАХАЛ.

До этого истребители израильских ВВС сымитировали налет на Бейрут во время выступления генерального секретаря радикальной шиитской организации «Хезболла» Хасана Насрулла.

Также израильская авиация начала наносить удары одновременно по нескольким поселениям на юге Ливана. Интенсивные удары по югу страны начались с началом выступления главы радикальной шиитской организации «Хезболла» Хасана Насрулла.

Ранее эксперт назвал возможный способ детонации взрывчатки в пейджерах и рациях «Хезболлы».

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