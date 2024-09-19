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В Германии сообщили о просьбе Киева к Румынии сбивать беспилотники над Украиной

FAZ: глава украинского МИД Сибига попросил Румынию сбивать БПЛА над Украиной

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Global Look Press

Украинский министр иностранных дел Андрей Сибига попросил Румынию сбивать беспилотные летательные аппараты (БПЛА) над Украиной. Об этом сообщает немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

«Сибига попросил Румынию сбивать российские беспилотники, приближающиеся к воздушному пространству Румынии», — отмечается в материале.

Свою просьбу глава МИД Украины озвучил после встречи со своим румынским коллегой Луминицой Одобеску в Бухаресте.

Теперь политики и военные Румынии спорят о том, нужны ли вносить изменения в законодательство, чтобы уничтожать иностранные БПЛА в воздушном пространстве своей страны.

9 сентября румынское минобороны сообщило, что специалисты нашли рядом с городом Периправа уезда Тулча в Румынии фрагменты беспилотника, якобы российского производства.

Утром 8 сентября Румыния подняла истребители F-16 из-за залетевшего со стороны Украины дрона. По данным румынского минобороны, беспилотник вошел в воздушное пространство страны, а затем покинул его, после чего самолеты вернулись на базу. В тот же день пророссийское подполье сообщало о работе румынских систем противовоздушной обороны по дронам над Одесской областью.

Ранее сообщалось, что в Польше обсуждают возможность уничтожения ракет РФ над территорией Украины.

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