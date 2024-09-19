В Минобороны сообщили о тяжелом положении ВСУ в Курской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) находятся в тяжелом положении на Суджанском направлении в Курской области. Об этом рассказал генерал-майор Апти Алаудинов в эфире телеканала «Россия-1».

Весь день российские войска наносили удар по позициям врага. Противник действительно находится в тяжелом положении, отметил Алаудинов.

«Да, противник тоже оказывал на нас воздействие огневое, но ни одного места, где он мог даже хотя бы на 100 метров продвинуться, у него нет», — сказал он.

19 сентября экипаж вертолета Ми-28НМ ударил авиационными ракетами по личному составу и бронетехнике Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области.

В четверг стало известно, что российские военные сорвали попытки ВСУ прорваться через государственную границу на Курском направлении. По данным ведомства, украинские войска пытались прорваться через границу в направлении населенных пунктов Новый Путь, Малая Обуховка и Медвежье.

Ранее российский вертолет ударил по ВСУ в Курской области.