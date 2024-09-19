Вся оборона Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Южном Донбассе может пасть в скором времени. Об этом заявил британский эксперт Александр Меркурис на своем YouTube-канале.

«Вот-вот падет весь Южный Донбасс, оборонительные позиции украинцев там очень скоро рухнут», — сказал он.

По мнению эксперта, ситуация для украинских войск складывается максимально сложно сразу на нескольких направлениях фронта. В ближайшее время Украина должна потерять Часов Яр. ВСУ вскоре будут полностью выбиты из Курской области.

До этого сообщалось, что экипаж вертолета Ми-28НМ ударил авиационными ракетами по личному составу и бронетехнике Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области.

19 сентября стало известно, что российские военные сорвали попытки ВСУ прорваться через государственную границу на Курском направлении.

Ранее в Курской области рассказали, что ВСУ избивали мирных жителей.