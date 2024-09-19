В Израиле заявили о новом этапе войны против «Хезболлы»

Для израильской армии начался новый этап войны против ливанского шиитского движения «Хезболла». Об этом заявил министр обороны Израиля Йоав Галант, передает новостной портал ynet.

«Мы вышли на новый этап войны, «Хезболла» чувствует, что ее преследуют, мы продолжим действовать против нее», — говорится в сообщении.

19 сентября истребители израильских Военно-воздушных сил сымитировали налет на Бейрут во время выступления генерального секретаря «Хезболлы» Хасана Насрулла. Военные самолеты Израиля пролетели над Бейрутом на малой высоте, что вызвало панику у жителей Ливана. Во время второго захода над Бейрутом истребители преодолели звуковой барьер, что создало эффект оглушительного взрыва.

В предыдущие два дня в Ливане взорвались тысячи пейджеров и раций членов «Хезболлы». Пострадали не менее четырех тысяч человек.

Ранее лидер «Хезболлы» назвал происходящее в Ливане путем к объявлению войны.