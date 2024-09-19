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Самолеты ВВС Израиля вызвали панику в столице Ливана

Самолеты ВВС Израиля пролетели на малой высоте над Бейрутом, вызвав панику

Истребители израильских ВВС сымитировали налет на Бейрут во время выступления генерального секретаря радикальной шиитской организации «Хезболла» Хасана Насрулла. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что военные самолеты Израиля пролетели над Бейрутом на малой высоте, имитируя воздушную атака. Это вызвало панику у жителей Ливана.

Во время второго захода над Бейрутом истребители преодолели звуковой барьер, что создало эффект оглушительного взрыва.

Также израильская авиация начала наносить удары одновременно по нескольким поселениям на юге Ливана. Интенсивные удары по югу страны начались с началом выступления главы радикальной шиитской организации «Хезболла» Хасана Насрулла.

17 и 18 сентября, в Ливане взорвались тысячи пейджеров и раций членов «Хезболлы», которые, предположительно, заранее были начинены взрывчаткой израильскими спецслужбами, а также дистанционно управляемым детонатором. В результате инцидента пострадали тысячи человек.

Ранее эксперт назвал возможный способ детонации взрывчатки в пейджерах и рациях «Хезболлы».

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