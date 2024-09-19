В США отреагировали на учения ВМФ России

Учения Военно-морского флота РФ «Океан-2024» показали, что не стоит в очередной раз недооценивать мощь российской армии, у которой есть возможность проецировать ее по всему миру. Такое мнение выразил колумнист американской газеты The Washington Post Ли Хокстейдер.

16 сентября завершились стратегические командно-штабные учения «Океан-2024». В маневрах в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, а также Средиземного, Каспийского и Балтийского морей были задействованы свыше 400 боевых кораблей. Кроме того, участие принимали подводные лодки, суда обеспечения вспомогательного флота, а также более 120 самолетов и вертолетов морской авиации ВМФ и ВКС. Среди прочих в учениях приняли участие около семи тысяч единиц вооружения, военной и специальной техники и более 90 тысяч человек личного состава.

«Даже если российские цифры завышены, операция стала напоминанием о том, что у Москвы по-прежнему достаточно возможностей для демонстрации своей силы по всему миру», — написал колумнист.

Хокстейдер отметил, что необходимо помнить, что на фоне якобы роста угрозы со стороны Китая, а также поворота Вашингтона в сторону Индо-Тихоокеанского региона, отрезвляющий факт мощи российской армии не должен теряться. Колумнист пишет, что «было бы ошибкой снова недооценить решимость Кремля бросить вызов мировому порядку под руководством США».

Ранее на Чукотке высадили российский десант в рамках учений «Океан».