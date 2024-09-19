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Тимуру Иванову продлили срок содержания под стражей

Суд еще на три месяца оставил под стражей бывшего замминистра обороны Иванова

Басманный суд Москвы на три месяца продлил арест бывшему заместителю министра обороны Тимуру Иванову, который обвиняется в коррупции. Об этом сообщает «Интерфакс».

Суд удовлетворил ходатайство следствия и до 23 декабря продлил арест Иванову, а также его предполагаемому сообщнику — бизнесмену, директору компании «Волжский берег» Сергею Бородину.

Адвокаты настаивали на смягчение меры пресечения фигурантам дела и переводе их под домашний арест.

Заседание проходило в закрытом режиме.

В начале сентября Тимур Иванов заявил в суде, что не будет пытаться скрыться от правоохранителей, если его отпустят из СИЗО. Иванов заверил, что у него нет намерений скрываться или препятствовать производству по делу. Адвокаты отметили, что у экс-военного есть постоянное место жительства, прочные социальные связи, также он имеет на иждивении малолетних детей, у него положительная характеристика, награды и благодарности.

В апреле Тимура Иванова задержали на рабочем месте. Его подозревают в получении взятки в размере 1 млрд 185 млн рублей. Генералу грозит до 15 лет лишения свободы. Он не признал свою вину. Сейчас все активы Иванова, его супруги, бывших жен и пятерых детей арестованы.

Ранее корреспондент «Газеты.Ru» спросил у Пескова, знал ли Шойгу о предполагаемых преступлениях своих замов.

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