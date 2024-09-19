Тимуру Иванову продлили срок содержания под стражей

Басманный суд Москвы на три месяца продлил арест бывшему заместителю министра обороны Тимуру Иванову, который обвиняется в коррупции. Об этом сообщает «Интерфакс».

Суд удовлетворил ходатайство следствия и до 23 декабря продлил арест Иванову, а также его предполагаемому сообщнику — бизнесмену, директору компании «Волжский берег» Сергею Бородину.

Адвокаты настаивали на смягчение меры пресечения фигурантам дела и переводе их под домашний арест.

Заседание проходило в закрытом режиме.

В начале сентября Тимур Иванов заявил в суде, что не будет пытаться скрыться от правоохранителей, если его отпустят из СИЗО. Иванов заверил, что у него нет намерений скрываться или препятствовать производству по делу. Адвокаты отметили, что у экс-военного есть постоянное место жительства, прочные социальные связи, также он имеет на иждивении малолетних детей, у него положительная характеристика, награды и благодарности.

В апреле Тимура Иванова задержали на рабочем месте. Его подозревают в получении взятки в размере 1 млрд 185 млн рублей. Генералу грозит до 15 лет лишения свободы. Он не признал свою вину. Сейчас все активы Иванова, его супруги, бывших жен и пятерых детей арестованы.

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