При обстреле Херсонской области со стороны ВСУ ранены три человека

В результате обстрела Великой Лепетихи в Херсонской области со стороны украинских военных ранения получили три человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря губернатора региона Владимира Василенко.

«Пострадали три человека: мужчина 1991 года рождения и женщины 1970, 1980 годов рождения», — сообщил он.

Двое пострадавших были госпитализированы, третья пострадавшая получила помощь на месте.

Также, по его словам, в Великой Лепетихе в результате обстрела повреждения получил легковой автомобиль.

Накануне министерство обороны России сообщило, что российские военнослужащие нанесли удар с применением фугасных авиационных бомб (ФАБ) по пунктам временной дислокации украинских войск в районе правобережья Днепра в Херсонской области. Уточняется, что удары были нанесены по заранее разведанным целям модернизированными авиационными бомбами с УМПК. В министерстве уточнили, что видео объективного контроля с дрона подтвердило уничтожение живой силы ВСУ.

Ранее сообщалось о частичной эвакуации в городе Тверской области после атаки дронов.