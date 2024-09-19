Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

При обстреле Херсонской области со стороны ВСУ ранены три человека

Три человека получили ранения при обстреле Херсонской области со стороны ВСУ

close
«Владимир Сальдо»' class="item-image" loading="lazy">
Телеграм-канал «Владимир Сальдо»

В результате обстрела Великой Лепетихи в Херсонской области со стороны украинских военных ранения получили три человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря губернатора региона Владимира Василенко.

«Пострадали три человека: мужчина 1991 года рождения и женщины 1970, 1980 годов рождения», — сообщил он.

Двое пострадавших были госпитализированы, третья пострадавшая получила помощь на месте.

Также, по его словам, в Великой Лепетихе в результате обстрела повреждения получил легковой автомобиль.

Накануне министерство обороны России сообщило, что российские военнослужащие нанесли удар с применением фугасных авиационных бомб (ФАБ) по пунктам временной дислокации украинских войск в районе правобережья Днепра в Херсонской области. Уточняется, что удары были нанесены по заранее разведанным целям модернизированными авиационными бомбами с УМПК. В министерстве уточнили, что видео объективного контроля с дрона подтвердило уничтожение живой силы ВСУ.

Ранее сообщалось о частичной эвакуации в городе Тверской области после атаки дронов.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами