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ЦАХАЛ утвердил планы войны на границе с Ливаном

Глава генштаба ЦАХАЛ утвердил планы по продолжению войны на границе с Ливаном

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Dylan Martinez/Reuters

Глава генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци Халеви утвердил планы по продолжению войны на северном фронте у границе с Ливаном. Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.

Подробности не приводятся. Израильская армия заявила, что наносит удары по югу Ливана для того, чтобы «ослабить террористический потенциал и инфраструктуру «Хезболлы», а также обеспечить реализацию всех военных целей.

В понедельник стало известно, что израильские власти предупредили Соединенные Штаты об операции в Ливане незадолго до серии взрывов пейджеров и другой техники у членов шиитской организации «Хезболла».

14 сентября две запущенные из Ливана «воздушные цели» упали на севере Израиля.

До этого сообщалось о ракетной атаке со стороны Ливана. Израильские средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили часть ракет, летевших в сторону Западной Галилеи, остальные упали в безлюдной местности.

Ранее в ЦАХАЛ сообщили об уничтожении штаба ХАМАС в секторе Газа.

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