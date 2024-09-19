Армия Израиля назвала цель ударов по объектам «Хезболлы» в Ливане

Удары армии Израиля по объектам на территории Ливана наносятся с целью подрыва инфраструктуры и потенциала радикальной шиитской группировки «Хезболла». Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ, пишет РИА Новости.

«Армия обороны Израиля в настоящее время наносит удары по целям террористической организации «Хезболлах» в Ливане, чтобы подорвать ее потенциал и инфраструктуру», — отмечается в сообщении.

В ЦАХАЛ заявили, что начальник Генерального штаба армии Израиля Герци Халеви одобрил планы продолжения боевых действий на северном фронте.

19 сентября истребители израильских Военно-воздушных сил сымитировали налет на Бейрут во время выступления генерального секретаря «Хезболлы» Хасана Насрулла. Военные самолеты Израиля пролетели над Бейрутом на малой высоте, что вызвало панику у жителей Ливана. Во время второго захода над Бейрутом истребители преодолели звуковой барьер, что создало эффект оглушительного взрыва.

17 и 18 сентября в Ливане взорвались тысячи пейджеров и раций членов «Хезболлы», которые, предположительно, заранее были начинены взрывчаткой и оборудованы дистанционно управляемым детонатором израильскими спецслужбами. В результате инцидента пострадали тысячи человек. Насрулла назвал инцидент терактом и геноцидом, ведущим к объявлению войны.

Ранее стало известно, как Израиль провернул операцию с подрывом тысяч пейджеров.