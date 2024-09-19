В ВСУ поделились ожиданиями по поводу возвращения военнообязанных граждан на родину

В генштабе Вооруженных сил Украины (ВСУ) не рассчитывают на возвращение военнообязанных граждан на Украину. Об этом заявил украинский парламентарий Сергей Рахманин, его цитирует издание «Украинская правда».

«Я общался с представителями генерального штаба, они не верят в то, что их удастся привлечь в Вооруженные силы, даже если будет принято какое-либо политическое решение. Думаю, это больше разговоры, чем реальная перспектива», — сказал он.

Рахманин добавил, что уехавшие с Украины военнообязанные мужчины в качестве возможности уклониться от призыва просто не вернутся в страну.

До этого премьер-министр Нидерландов Дик Схоф заявил, что выяснит, как можно вынудить украинцев призывного возраста вернуться на Украину.

18 мая 2024 года вступил в силу закон об ужесточении мобилизации на Украине. Согласно нововведениям, лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишатся права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и заграничный паспорт.

Ранее украинцам начали рассылать по почте заочные повестки.