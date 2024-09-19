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В Курской области заметили самоходный дрон-пулемет ВСУ

ВСУ начали применять наземные дроны с пулеметами в Курской области

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) начали применять самоходные дроны-пулеметы в Курской области, один из них удалось заснять. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

На опубликованных кадрах бронированное шасси с установленным на нем 7,62 мм пулеметом лавирует между установленных на дороге мин, благополучно объезжая их. Затем аппарат удается подбить.

По словам военкоров, новинка от ВСУ атаковала российскую позицию при поддержке миномета. В ответ по дрону ударили из РПГ и FPV-дроном.

В начале сентября сообщалось, что ВСУ применили «дроны-драконы» с технологией, используемой нацистами во Второй мировой. Эти БПЛА оснащены резервуарами с жидким металлом — смесью алюминиевого порошка и оксида железа, которая нагревается до температуры 2200°C.

Кроме того, в Германии узнали, что ВСУ впервые применили в бою летающий автомат Калашникова.

Ранее ВС РФ в Курской области начали применять новые беспилотники.

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