Украинских пилотов F-16 будут задействовать в перехвате ракет

Украинские пилоты, которые тренируются на базе ВВС в Румынии на истребителях F-16, будут участвовать в операциях по перехвату и уничтожению российских крылатых ракет. Об этом сообщает румынский телеканал Digi24.

«Первая партия украинских пилотов приступила к обучению в Румынии на как минимум 14 самолетах F-16. Цель обучения — обеспечить их способность выполнять миссии в тесном взаимодействии с наземными силами», — говорится в сообщении.

Ожидается, что истребители будут использоваться в миссиях по противовоздушной обороне для перехвата и уничтожения российских крылатых ракет.

До этого министр обороны Украины заявил, что Украина получит от румынских властей еще один зенитно-ракетный комплекс Patriot.

Ранее Украину предупредили о рисках использования F-16.