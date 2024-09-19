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Путин высказался о преимуществе ВС России на СВО

Путин: ВС России получают преимущество на СВО благодаря передовым технологиям

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Константин Михальчевский/РИА Новости

В производстве российских беспилотников используются передовые технологии и новые инженерные решения, благодаря чему Вооруженные силы РФ получают преимущество на поле боя в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом президент России Владимир Путин заявил во время заседания Военно-промышленной комиссии по вопросам развития беспилотных авиационных систем специального назначения, сообщает РИА Новости.

Он отметил, что отечественная промышленность разрабатывает и выпускает современные беспилотные авиасистемы с целевыми нагрузками и специальными программами, включая технологии искусственного интеллекта.

Глава государства также сказал, что эффективность многоцелевого использования беспилотных систем на поле боя подтвердилась в ходе спецоперации.

Путин на этом заседании также поставил задачу полностью закрыть потребности российской армии в беспилотных летательных аппаратов.

Кроме того, он заявил, что в 2023 году ВС РФ получили 140 тысяч беспилотников. По его словам, в 2024 году число поставленных в российскую армию дронов планируется увеличить в десять раз.

Ранее в зоне СВО впервые заметили российские беспилотники — носители FPV-дронов.

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