Суд закрыл заседание по продлению ареста Тимуру Иванову

Басманный суд Москвы в закрытом режиме рассмотрит вопрос о продлении ареста бывшему замминистра обороны России Тимуру Иванову. Об этом сообщает РИА Новости.

«Провести заседание в закрытом режиме», — заявила судья.

Также бывшего замминистра обороны уже доставили в суд, который решит вопрос о продлении ему ареста. Заседание должно начаться в ближайшее время.

В апреле Тимура Иванова задержали на рабочем месте. Его подозревают в получении взятки в размере 1 млрд 185 млн рублей. Генералу грозит до 15 лет лишения свободы. Он не признал свою вину. Сейчас все активы Иванова, его супруги, бывших жен и пятерых детей арестованы.

В начале сентября Тимур Иванов заявил в суде, что не будет пытаться скрыться от правоохранителей, если его отпустят из СИЗО. Иванов заверил, что у него нет намерений скрываться или препятствовать производству по делу. Адвокаты отметили, что у экс-военного есть постоянное место жительства, прочные социальные связи, также он имеет на иждивении малолетних детей, у него положительная характеристика, награды и благодарности.

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