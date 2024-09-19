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Путин призвал полностью закрыть потребности ВС России в беспилотниках

Путин поставил задачу полностью закрыть потребности ВС России в беспилотниках

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Гавриил Григоров/POOL/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин заявил о задаче полностью закрыть потребности Вооруженных сил России в беспилотниках. Соответствующее заявление он сделал во время заседания Военно-промышленной комиссии РФ, посвященного вопросам развития беспилотных авиационных систем специального назначения, сообщает ТАСС.

«Нам нужно полностью закрыть потребности вооруженных сил [в беспилотной технике]», — сказал глава государства.

По его словам, для этого следует последовательно наращивать производство беспилотной техники, повышать ее тактико-технические характеристики, в том числе активно внедряя элементы искусственного интеллекта, постоянно модернизировать ее с учетом боевого опыта.

Российский лидер также заявил, что «определенное обновление» происходит «чуть ли не каждую неделю».

«Кто быстрее реагирует на эти требования на поле боя, тот и побеждает», — отметил он.

Путин также сказал на заседании, что в 2023 году ВС России получили 140 тысяч беспилотников. По его словам, в 2024 году число поставленных в российскую армию дронов планируется увеличить в десять раз.

Ранее в зоне СВО впервые заметили российские беспилотники — носители FPV-дронов.

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