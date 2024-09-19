Две трети от поставленных Киеву танков Abrams уже уничтожены. Об этом заявил заместитель постпреда РФ при ОБСЕ Максим Буякевич, пишет ТАСС.

«Эта тема становится для них особенно актуальной на фоне того, как излишне разрекламированная натовская техника горит под натиском русского оружия», — заявил он.

Буякевич отметил, что большая часть поставленных танков Abrams уничтожена даже при том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) редко их используют.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

В свою очередь, американское издание Military Watch Magazine (MWM) писало, что ВСУ теряют танки Abrams со значительной скоростью. В качестве аргумента, автор материала представил последние снимки, сделанные в зоне спецоперации.

До этого члены экипажа Т-72Б3М группировки войск «Днепр» подробно рассказали о современной тактике боя, которая используется для уничтожения американских танков Abrams и немецких танков Leopard.

Ранее в США призвали Украину добиться мира с Россией после потерь танков Abrams.