Путин заявил о необходимости искать средства поражения дронов

Президент РФ Владимир Путин призвал искать средства поражения дронов, которые позволят обезопасить объекты военной и гражданской инфраструктуры на территории страны. Об этом пишет РИА Новости.

В четверг, 19 сентября, в Санкт-Петербурге проходит заседание Военно-промышленной комиссии (ВПК) РФ с участием главы государства. Совещание посвящено обсуждению вопросов развития беспилотных авиационных систем специального назначения.

«Одновременно с развитием беспилотников нужно искать действительно средства их радио-электронного и огневого поражения. Это позволит сохранить жизни наших военнослужащих, мирных людей», — сказал российский лидер.

По его словам, также перед властями стоит задача защитить гражданские объекты и объекты критической инфраструктуры. Это же касается военной техники.

Кроме того, президент высказался о поставках дронов в Вооруженные силы РФ. Он обратил внимание, что в 2023 году армия страны получила 140 тыс. беспилотников. При этом к концу текущего года количество переданных войскам летательных аппаратов должно превысить данное значение в 10 раз, подчеркнул Путин.

Ранее российский лидер осмотрел образцы новых дронов на предприятии в Санкт-Петербурге.