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В Польше предупредили о появлении «ряженых» солдат

Жителей Польши предупредили о появлении «ряженых» солдат

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Kacper Pempel/Reuters

Жителей Польши на фоне аномально сильных дождей в стране предупредили о появлении фейковых военнослужащих, которые стали появляться в зоне бедствия. Об этом заместитель министра национальной обороны Польши Цезарий Томчик написал в соцсети Х.

«В условиях растущего числа случаев выдачи себя за солдат польской армии важно, чтобы каждый гражданин знал, как распознать настоящего солдата от ряженого, распространяющего дезинформацию», — говорится в сообщении.

Томик отметил, что у каждого польского солдата на груди есть нашивка с фамилией. Кроме того, на левом плече должна быть нашивка с названием или аббревиатурой воинской части, в которой он несет службу. В свою очередь на правом плече у бойца ВС Польши должна располагаться информация о воинском звании. Также на мундире должны присутствовать польские флаги.

Замминистра нацобороны Польши предупредил, что если кто-то не в состоянии пояснить свою принадлежность — это может быть самозванец.

Утром 19 сентября премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил о «провокаторе» в польской военной форме, передавало «Польское радио». Неизвестный был замечен в затронутых наводнением районах и пугал население якобы взрывами противопаводковых валов.

На юге Польши погодная ситуация осложнилась наводнением из-за сильных дождей. По данным RMF FM, в некоторых регионах страны действует предупреждение об интенсивных дождях высшей (третьей) степени. На фоне стихийного бедствия активизировались мародеры.

Ранее премьер Польши попросил поляков не паниковать при виде немецких солдат.

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