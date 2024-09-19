Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В районе Авдеевки нашли схрон с оружием иностранного производства

ФСБ РФ: под Авдеевкой обнаружили схрон с минами и зарядами для ПЗРК «Игла»

close
Станислав Красильников/РИА Новости

Схрон с оружием обнаружили в районе города Авдеевки в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на региональное управление Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ.

По информации агентства, тайник нашли сотрудники ведомства совместно с представителями органов контрразведки Центрального военного округа (ЦВО).

«В пригороде Авдеевки обнаружен схрон с иностранным вооружением, заготовленный ВСУ (Вооруженными силами Украины. — «Газета.Ru») при отступлении», — говорится в заявлении.

Пресс-служба УФСБ РФ уточнила, что в тайнике находились 40 мин TNT польского производства и 29 противопехотных реактивных зарядов для переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК) «Игла» болгарского производства. Также здесь нашли 49 тыс. патронов для стрелкового оружия, шесть ручных гранат и один реактивный гранатомет RGW-90 А2. Последние два вида оружия были произведены в США.

Как отметили в ведомстве, изъятые боеприпасы и вооружение были переданы министерству обороны РФ. Ожидается, что оно распределит их по своим подразделениям для дальнейшего использования.

Авдеевка в ДНР перешла под контроль российских войск 17 февраля 2024 года. В этот день главнокомандующий ВСУ Александр Сырский объявил о выводе украинских формирований из города для организации линии обороны «на более выгодных рубежах».

Ранее в жилом доме в Санкт-Петербурге нашли тайник с оружием и украинской военной формой.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами