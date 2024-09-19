Российский вертолет ударил по ВСУ в Курской области

Экипаж вертолета Ми-28НМ ударил авиационными ракетами по личному составу и бронетехнике Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом сообщает Минобороны России.

«Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28НМ нанес удар... в приграничном районе Курской области», — сказано в сообщении.

Отмечается, что личный состав и техника ВСУ были уничтожены. Экипаж вертолета вернулся на площадку вылета.

19 сентября стало известно, что российские военные сорвали попытки ВСУ прорваться через государственную границу на Курском направлении. По данным ведомства, украинские войска пытались прорваться через границу в направлении населенных пунктов Новый Путь, Малая Обуховка и Медвежье. В результате боестолкновений ВСУ потеряли до 30 человек личного состава, две боевые машины пехоты, БТР (бронетранспортер), четыре боевые бронированные машины и два автомобиля.

6 августа украинские солдаты попытались пересечь границу и зайти вглубь территории Курской области. 8 августа в Минобороны РФ сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции.

Ранее военный эксперт рассказал о возможном плане Украины на референдум в Курской области.