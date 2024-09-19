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Командир ВСУ рассказал, как оказался в плену у российских солдат

Пленный командир ВСУ Павлуш заявил, что атаки ВС РФ не дали ему дойти до позиций

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Evgeniy Maloletka/AP

Пленный украинский солдат Виктор Павлуш заявил, что из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил РФ его отряд даже не успел дойти до своих позиций на поле боя. Об этом пишет ТАСС.

В материале отмечается, что мужчина был командиром одного из отделений 150-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ). При этом в плен российским бойцам он сдался в Донецкой народной республике (ДНР).

«Привезли нас на окраину [города] Торецка. На позиции мы не дошли: накрыли нас минометы, артиллерия», — вспомнил Павлуш.

Он уточнил, что в результате ночью ему пришлось скрываться от дронов ВС РФ и минометных обстрелов. Когда наступило утро, украинский солдат зашел в один из пустых домов. Но в этот момент его заметили операторы российских беспилотников.

По словам бойца ВСУ, его приняли на службу в армии по повестке. Он подчеркнул, что при отправке на фронт офицеры даже не пытались скрыть от рядовых солдат, что это «дорога в один конец».

На этом фоне Павлуш выразил удивление в связи с тем, что военные ВС РФ сохранили ему жизнь. После того как его обнаружил российский дрон, мужчина решил выйти на открытую местность и надеялся, что все быстро закончится.

«Они (солдаты ВС РФ — «Газета.Ru») говорят: «Мы в тебя стрелять не будем, мы же русские». Документы взяли в курточке, так я и попал в плен», — резюмировал военный ВСУ.

Ранее украинские бойцы, взятые в плен в Курской области, поблагодарили российских десантников за жизнь.

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