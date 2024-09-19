На западе Украины военкомы чуть не сорвали спектакль, мобилизовав персонал

Сотрудники военкомата мобилизовали весь технический персонал одной из театральных трупп в Ужгороде на западе Украины за сутки до спектакля. Об этом сообщило местное издание «Заголовок».

По данным источника, спектакль состоялся с задержкой на несколько часов. При этом в местном территориальном центре комплектования (ТЦК) изданию заявили, что свои действия предприняли в рамках своих полномочий. Сотрудники ТЦК отметили, что у тех, кто был мобилизован в тот день, нет права на отсрочку от призыва в Вооруженные силы Украины (ВСУ).

Похожая ситуация, пишет «Заголовок», была в Ужгороде в июне. Тогда актеров, которые ехали на спектакль, задержали военкомы по дороге в театр.

13 сентября депутат Верховной рады Георгий Мазурашу заявил, что действия сотрудников территориальных центров комплектования на Украине являются охотой на людей. По словам парламентария, в случае возникновения реальных конфликтов с украинскими гражданами «никто не верит» в публикуемые ТЦК версии событий.

Ранее в Одессе задержали врачей-психиатров за помощь уклонистам.