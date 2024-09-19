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ВСУ потеряли на Курском направлении более 300 военных

МО РФ: ВСУ потеряли на Курском направлении более 300 военных

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли на Курском направлении до 300 военнослужащих. Об этом говорится в заявлении министерства обороны РФ.

Также потери ВСУ за сутки составили 14 единиц бронетехники, среди них танк, две боевые машины пехоты, бронетранспортер и 10 боевых бронированных машин. Также украинскими военными были потеряны два артиллерийских орудия, миномет, две станции радиоэлектронной борьбы и семь автомобилей. Кроме того, российскими войсками были уничтожены три понтонных переправы ВСУ.

Всего, по данными Минобороны РФ, за время боевых действий на Курском направлении украинские военные потеряли более 14 950 военнослужащих, 122 танка.

Кроме того, российские военные за последние сутки сорвали попытки контратак ВСУ в направлении Борок, Кремяного, Любимовки и Обуховки на Курском направлении. Отмечается, что ВСУ потеряли до 20 человек. При этом украинские военные лишились трех боевых бронированных машин и автомобиля. Один украинский военнослужащий был взят в плен.

Ранее российские войска сорвали четыре попытки атак украинских войск на Курском направлении.

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