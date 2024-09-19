Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Военный эксперт рассказал о возможном референдуме в Курской области

Военный эксперт Дандыкин: Киев мог планировать референдум в Курской области

close
Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) планировали провести референдум в Курской области. Такое мнение выразил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в беседе с «Лентой.ру».

«Вполне вероятно, они рассчитывали провести референдум и признать эту часть своей территорией. Такие планы в их воспаленных мозгах, несомненно, были. Но они не оправдались», — заявил аналитик.

Дандыкин добавил, что изначально у ВСУ цель была такая — повторить успех осени 2022-го года, когда они захватили города Харьковской области, но в настоящее время ситуация во многом локализована. По мнению эксперта, ВСУ рассчитывали дойти до Курска и Курчатова.

По мнению военного эксперта, ВСУ также пытались расширить удаление фронта, однако российские войска уничтожают личный состав противника. В обозримом будущем это будет сделано полным выхода на границу, считает Дандыкин.

В свою очередь экс-советник НАТО и полковник генерального штаба Швейцарии в отставке Жак Бо выразил мнение, что ВСУ только увеличили собственную линию фронта, организовав вторжение в Курскую область, и тем самым создали себе дополнительные проблемы.

Ранее Путин оценил стойкость защитников российской границы.

Все новости на тему:
Атаки на Курскую область
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами