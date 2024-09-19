Вооруженные силы Украины (ВСУ) планировали провести референдум в Курской области. Такое мнение выразил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в беседе с «Лентой.ру».

«Вполне вероятно, они рассчитывали провести референдум и признать эту часть своей территорией. Такие планы в их воспаленных мозгах, несомненно, были. Но они не оправдались», — заявил аналитик.

Дандыкин добавил, что изначально у ВСУ цель была такая — повторить успех осени 2022-го года, когда они захватили города Харьковской области, но в настоящее время ситуация во многом локализована. По мнению эксперта, ВСУ рассчитывали дойти до Курска и Курчатова.

По мнению военного эксперта, ВСУ также пытались расширить удаление фронта, однако российские войска уничтожают личный состав противника. В обозримом будущем это будет сделано полным выхода на границу, считает Дандыкин.

В свою очередь экс-советник НАТО и полковник генерального штаба Швейцарии в отставке Жак Бо выразил мнение, что ВСУ только увеличили собственную линию фронта, организовав вторжение в Курскую область, и тем самым создали себе дополнительные проблемы.

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