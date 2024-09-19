Пленный офицер ВСУ рассказал, как российские солдаты спасли его от суицида

Командир отделения 150-й отдельной механизированной бригады украинских войск Виктор Павлуш, который сдался в плен российским солдатам под Торецком (украинское название Дзержинска), признался, что хотел покончить с собой на передовой, потому что считал свою ситуацию безвыходной. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.