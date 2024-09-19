Командир отделения 150-й отдельной механизированной бригады украинских войск Виктор Павлуш, который сдался в плен российским солдатам под Торецком (украинское название Дзержинска), признался, что хотел покончить с собой на передовой, потому что считал свою ситуацию безвыходной. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.
Пленный офицер ВСУ рассказал, как российские солдаты спасли его от суицида
Пленный офицер ВСУ Павлуш рассказал, что хотел покончить с собой под Торецком
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Mykhaylo Palinchak/Keystone Press Agency/Global Look Press
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