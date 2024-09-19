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Пленный офицер ВСУ рассказал, как российские солдаты спасли его от суицида

Пленный офицер ВСУ Павлуш рассказал, что хотел покончить с собой под Торецком

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Mykhaylo Palinchak/Keystone Press Agency/Global Look Press

Командир отделения 150-й отдельной механизированной бригады украинских войск Виктор Павлуш, который сдался в плен российским солдатам под Торецком (украинское название Дзержинска), признался, что хотел покончить с собой на передовой, потому что считал свою ситуацию безвыходной. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

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