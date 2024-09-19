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ВС России уничтожили две гаубицы М777 ВСУ

Минобороны: бойцы группировки войск «Север» ударили по ВСУ в ДНР и ЛНР

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Бойцы группировки войск «Север» нанесли поражение живой силе Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также уничтожили вражескую технику на территории Луганской народной республики (ЛНР). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Боевые действия проходили в районе населенных пунктов Ковшаровка, Василевка, Петропавловка, Боровая, Кругляковка Харьковской области; Красный лиман, Серебрянка в ДНР; а также Нововодяное в ЛНР.

Сообщается, что украинские ВС лишились порядка 420 солдат. Помимо потерь в живой силе ВСУ лишились двух 155 мм гаубиц М777 и 155 мм гаубицы М198, 152 мм орудия Д-20, 155 мм гаубицы FH-70

16 сентября сообщалось, что экипаж российского истребителя-бомбардировщика Су-34 поразил место скопления бойцов и техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Видео, на котором запечатлен удар по украинским формированиям, распространило министерство обороны РФ.

Ранее ВС России ударили по живой силе ВСУ в Херсонской и Запорожской областях.

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