Российские солдаты в ходе активных боевых действий взяли под свой контроль село Георгиевка в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ.

В ведомстве уточнили, что в сражениях за населенный пункт участвовали подразделения «Южной» группировки войск.

Они же в течение прошедших суток нанесли поражение формированиям семи бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) у сел Георгиевка и Зализнянское, а также городов Часов Яр, Курахово и Константиновка. Эти населенные пункты также расположены на территории ДНР.

«ВСУ потеряли до 690 военнослужащих, две боевые машины пехоты Marder производства ФРГ, восемь автомобилей», — говорится в заявлении.

Кроме того, российские военные вывели из строя одну украинскую станцию радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и одну радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50. Последняя была произведена в США.

В то же время бойцы Вооруженных сил РФ ликвидировали пять гаубиц, включая орудия М777 и М119 американского производства.

18 сентября британский аналитик Александр Меркурис выразил уверенность, что военные ВСУ не смогут удержать оборону в городах Часов Яр и Торецк. По мнению эксперта, в конце концов эти территории перейдут по контроль российских войск.

Ранее бывший офицер Службы безопасности Украины (ВСУ) оценил наступление ВС РФ на территории ДНР.