Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российские солдаты взяли под свой контроль одно из сел в ДНР

Минобороны РФ сообщило, что российские бойцы взяли село Георгиевка в ДНР

close
Евгений Биятов/РИА «Новости»

Российские солдаты в ходе активных боевых действий взяли под свой контроль село Георгиевка в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ.

В ведомстве уточнили, что в сражениях за населенный пункт участвовали подразделения «Южной» группировки войск.

Они же в течение прошедших суток нанесли поражение формированиям семи бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) у сел Георгиевка и Зализнянское, а также городов Часов Яр, Курахово и Константиновка. Эти населенные пункты также расположены на территории ДНР.

«ВСУ потеряли до 690 военнослужащих, две боевые машины пехоты Marder производства ФРГ, восемь автомобилей», — говорится в заявлении.

Кроме того, российские военные вывели из строя одну украинскую станцию радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и одну радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50. Последняя была произведена в США.

В то же время бойцы Вооруженных сил РФ ликвидировали пять гаубиц, включая орудия М777 и М119 американского производства.

18 сентября британский аналитик Александр Меркурис выразил уверенность, что военные ВСУ не смогут удержать оборону в городах Часов Яр и Торецк. По мнению эксперта, в конце концов эти территории перейдут по контроль российских войск.

Ранее бывший офицер Службы безопасности Украины (ВСУ) оценил наступление ВС РФ на территории ДНР.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами