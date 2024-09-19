Путин внес на ратификацию договор о военном сотрудничестве с Южной Осетией

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму проект закона о ратификации соглашения между РФ и Южной Осетией о развитии военно-технического сотрудничества. Документ появился на портале системы обеспечения

законодательной деятельности.

«Проектом федерального закона предлагается ратифицировать договор между Российской Федерацией и Республикой Южная Осетия о развитии военно-технического сотрудничества, подписанный в г. Цхинвале 23 августа 2023 г.», — говорится в пояснительной записке к документу.

Путин также назначил своим официальным представителем при рассмотрении Федеральным Собранием вопроса о ратификации заместителя директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Рамиля Сайфутдинова.

После подписания договора о сотрудничестве в августе 2023 года президент Южной Осетии Алан Гаглоев заявлял, что республика стремится быть вместе с Россией и ощущает себя частью русского мира. Он также указал, что республика стремится к развитию и углублению отношений с РФ.

Ранее в Грузии сделали признание о войне с Южной Осетией.