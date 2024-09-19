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Американский разведчик порассуждал о переломном моменте в кризисе на Украине

Экс-разведчик США Риттер заявил, что переломный момент на Украине уже произошел

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Reuters

Переломный момент в вооруженном конфликте между Москвой и Киевом произошел еще до атаки украинских солдат на Курскую область. Такое заявление в ходе интервью для YouTube-канала Dialogue Works сделал бывший американский разведчик Скотт Риттер.

Он выразил уверенность, что РФ уже нанесла Украине стратегическое поражение. В связи с этим эксперт назвал вторжение в российский регион последним и отчаянным шагом Киева в рамках данного противостояния.

«Переломный момент в конфликте <…> произошел еще задолго до атаки ВСУ (Вооруженных сил Украины. — «Газета.Ru») на Курскую область», — подчеркнул бывший разведчик.

Риттер добавил, что в настоящее время украинские войска «несут огромные потери». Оставшиеся подразделения Киев направил в российское приграничье, где «стратегический резерв» армии страны оказался ликвидирован, резюмировал он.

19 сентября в американском журнале National Interest была опубликована статья аналитиков Дэниела Бесснера и Дерека Дэвисона о том, что вторжение в Курскую область поставило Киев перед сложным выбором. Украинским властям надо решить, отступить с взятых под контроль территорий или так и нести огромные потери.

При этом обозреватели обратили внимание, что вне зависимости от решения Украины численность ее армии продолжит сокращаться. В конце концов настанет момент, когда ВСУ не смогут справляться с Вооруженными силами РФ.

Ранее швейцарский офицер заявил, что ВСУ создали себе дополнительные проблемы, напав на Курскую область.

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Атаки на Курскую область
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