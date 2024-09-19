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Пентагон обеспокоен возможной наземной операцией Израиля против «Хезболлы»

WSJ: шеф Пентагона Остин опасается возможной наземной операции Израиля в Ливане

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Dylan Martinez/Reuters

Пентагон опасается, что Израиль может начать наземную операцию против шиитского движения «Хезболла» в Ливане. Волна взрывов электронных устройств, используемых членами группировки, может быть прелюдией к более масштабной атаке, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.

В статье говорится, что министр обороны США Ллойд Остин заявил другим высокопоставленным должностным лицам Пентагона на встрече 16 сентября, что он опасается, что Израиль вскоре может начать наступление после месяцев взаимных ракетных и воздушных атак с «Хезболлой», контролирующей большую часть южного Ливана.

По данным WSJ, израильские военные уже направили многотысячную дивизию из бойцов спецназначения и десантников на север Израиля с юга страны.

При этом американские чиновники заявили газете, что пока не видят признаков того, что наступление может состояться в ближайшее время. Подготовка к наступлению в Ливане может занять у Израиля недели.

Ночью 19 сентября сообщалось, что «Хезболла» атаковала позиции ЦАХАЛ на границе.

Ранее NYT обратила внимание на важную деталь событий в Ливане.

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