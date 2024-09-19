В МО РФ рассказали, сколько украинских дронов уничтожили за ночь над территорией РФ

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбили три украинских беспилотника в небе над Курской и Белгородской областями. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По данным ведомства, украинские военные использовали дроны самолетного типа.

«Средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Курской области и один БПЛА — над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении Минобороны РФ.

До этого «Россети» сообщили, что ВСУ атаковали работников энергосетей в Курской области, ранения получили два специалиста — Владимир Шапков и Владимир Лобанов. Благодаря бронежилетам оба пострадавших получили только осколочные ранения, их жизни ничего не угрожает.

Также издание Forbes сообщало, что в зоне СВО впервые заметили российские беспилотники-носители FPV-дронов. Подобные устройства позволяют поражать позиции ВСУ на расстоянии 40 километров от линии фронта, в то время как длительность работы стандартного FPV-дрона с хорошими батареями составляет около 15 минут.

Ранее в ЛНР рассказали о борьбе российских операторов дронов с системами наблюдения ВСУ.