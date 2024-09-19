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Пятиклассница из Суджи испугалась, что от ее дома не останется и гвоздя

Пятиклассница Варя из Суджи призналась, что будет рада гвоздю из своего дома

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Телеграм-канал «Алексей Смирнов»

Пятиклассница Варя Чайкина из Суджи призналась, что будет рада, если от ее дома останется хотя бы гвоздь. Ее слова приводит РИА Новости.

После вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область Варя с семьей эвакуировались в ПВР. По дороге они видели технику, подбитую украинским дроном. В Судже у семьи девочки остался одноэтажный дом с железной крышей, деревянный гараж, два огорода, собака с кошкой и котом, рыбки и черепаха.

«Что с домом — ничего не известно, но, когда мы приедем — посмотрим, чего там не будет, а потом уже начнем все это восстанавливать. У нас своя комната с братом. <..> Нужны блокноты, чтобы записывать, чего нет, а потом мы все это соединим и будем это все восстанавливать», — рассказала она.

По словам девочки, она уже строит планы на случай, если в ее доме не останется вещей и «все будет порвано».

До этого Следственный комитет России возбудил дело после обстрела машины мужчины, пытавшегося уехать из Суджи.

Ранее в Курске закрыли детские лагеря.

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