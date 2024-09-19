Пятиклассница из Суджи испугалась, что от ее дома не останется и гвоздя

Пятиклассница Варя Чайкина из Суджи призналась, что будет рада, если от ее дома останется хотя бы гвоздь. Ее слова приводит РИА Новости.

После вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область Варя с семьей эвакуировались в ПВР. По дороге они видели технику, подбитую украинским дроном. В Судже у семьи девочки остался одноэтажный дом с железной крышей, деревянный гараж, два огорода, собака с кошкой и котом, рыбки и черепаха.

«Что с домом — ничего не известно, но, когда мы приедем — посмотрим, чего там не будет, а потом уже начнем все это восстанавливать. У нас своя комната с братом. <..> Нужны блокноты, чтобы записывать, чего нет, а потом мы все это соединим и будем это все восстанавливать», — рассказала она.

По словам девочки, она уже строит планы на случай, если в ее доме не останется вещей и «все будет порвано».

До этого Следственный комитет России возбудил дело после обстрела машины мужчины, пытавшегося уехать из Суджи.

Ранее в Курске закрыли детские лагеря.