Осужденный командир роты ВСУ рассказал о расстреле машины с гражданскими

Командир роты Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Таранюк, которого приговорили к 29 годам колонии за нападение на мирных жителей в Донецкой народной республике (ДНР), признался в расстреле автомобиля с гражданскими, сообщает РИА Новости.

По его словам, происходили случаи, когда машина не останавливалась, из-за этого по ней открывали огонь.

В августе украинский морской пехотинец Леонид Шкильнюк, расстрелявший в 2022 году автомобиль с мирным жителем в Мариуполе, был осужден на 21 год колонии строгого режима.

Отмечается, что Шкильнюк получил от своего командира приказ ликвидировать мужчину, находящегося в автомобиле, который ехал по дороге от поселка Сартана в сторону поселка Мирный в Мариуполе. Исполняя приказ, Шкильнюк расстрелял машину из ручного пулемета Калашникова. Мирный житель не пострадал, так как смог покинуть зону обстрела.

До этого стало известно, что утром 6 августа солдаты ВСУ попытались пересечь границу и зайти на территорию Курской области. Министерство обороны РФ рассказало, что около 300 украинских военных атаковали позиции российских войск у населенных пунктов Олешня и Николаево-Дарьино. Для этого они использовали 11 танков и более 20 боевых бронированных машин.

Ранее появилось видео с расстрелянной ВСУ Lada, в которой ехали россияне рядом с Суджей.