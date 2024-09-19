Атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область поставила Киев перед сложным выбором: отступить с захваченных территорий или потерять множество солдат. Об этом заявили аналитики Дэниел Бесснер и Дерек Дэвисон в статье для американского журнала National Interest.

«Независимо от того, какое решение примут Украина и ее сторонники, <...> становится ясно, что факты войны в целом остаются такими же, какими они были до вторжения: у Украины сокращается численность живой силы, которая со временем просто не сможет победить российскую армию», — говорится в материале.

Аналитики отметили, что вторжение украинских войск на территорию российского региона не повлияло общий ход конфликта. При этом, по словам Бесснера и Дэвисона, операция ВСУ может превратиться в катастрофу.

Накануне бывший советник НАТО и полковник генерального штаба Швейцарии в отставке Жак Бо заявил, что ВСУ только увеличили собственную линию фронта, напав на Курскую область, и тем самым создали себе дополнительные проблемы. По мнению офицера, украинские войска из-за отсутствия стратегического мышления понесли очень тяжелые потери в бронетехнике и личном составе и не добились ничего.

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