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Путин предложил обсудить повышение боеготовности ВС РФ

Путин обсудит повышение боеготовности российской армии

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Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин планирует обсудить повышение боеготовности Вооруженных сил РФ в рамках визита в Санкт-Петербург 19 сентября, сообщает ТАСС.

Об этом он заявил в рамках совещания по развитию армии в условиях специальной военной операции.

Путин подчеркнул, что обсуждение вопросов по повышению боеготовности ВС РФ будет продолжено на одном из оборонных предприятий Санкт-Петербурга.

Также в рамках Военно-промышленной комиссии планируется обсудить развитие беспилотных авиасистем разных типов.

Накануне пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что США серьезно воспринимают решение Путина об увеличении численности Вооруженных сил РФ.

16 сентября Путин подписал указ об увеличении штатной численности Вооруженных сил России до 2 млн 389 тысяч человек, среди них 1,5 млн военнослужащих.

Глава государства также поручил выделить из федерального бюджета необходимые средства для реализации данного указа. Он вступит в силу с 1 декабря 2024 года.

Ранее российский полковник раскрыл главную причину увеличения численности ВС РФ.

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