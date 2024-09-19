ВСУ атаковали энергетиков в Курской области

ВСУ атаковали работников энергосетей в Курской области, ранения получили два специалиста — Владимир Шапков и Владимир Лобанов. Об этом сообщается в Telegram-канале «Россетей».

«ВСУ атаковали энергетиков дроном во время восстановления электроснабжения мирного населения курского приграничья. Беспилотник, потеряв управление от воздействия РЭБ, ударил в автогидроподъемник», — рассказали в компании.

Благодаря бронежилетам, оба пострадавших получили только осколочные ранения, их жизни ничего не угрожает.

Врио первого заместителя Губернатора Курской области Алексей Дедов посетил пострадавших в больнице вместе с главой «Россетей Центр» Игорем Маковским и вручил им медали «За заслуги перед Курской областью» III степени.

До этого пленный боец ВСУ рассказал о плане обстрелять ж/д состав в Курской области.

Ранее были опубликованы кадры детонации украинского дрона на Кубани.