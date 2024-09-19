Вооруженные силы Украины (ВСУ) столкнулись с логистическим кризисом на Красноармейском направлении, заявил в своем блоге на YouTube британский аналитик Александр Меркурис.

По его словам, подобная ситуация влияет на украинские войска на направлении, а в будущем отразится на положении ВСУ у Часова Яра, Константиновки и Торецка.

Накануне украинская журналистка телеканала «ТСН» Юлия Кириенко заявила, что ВСУ в Донбассе испытывают беспрецедентный снарядный голод.

Как отметила Кириенко, такая ситуация особенно характерна для Красноармейского направления фронта для ВСУ в Донбассе. В связи с этим военнослужащие артиллерийских подразделений вынуждены экономить снаряды к минометам.

31 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для Вооруженных сил Украины (ВСУ) сложилась крайне непростая обстановка на четырех направлениях фронта на подконтрольной Киеву территории Донецкой народной республики и в Харьковской области.

Ранее в Раде заявили об ужасающем состоянии систем ПВО, которые Запад передал ВСУ.