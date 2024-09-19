Алаудинов заявил об освобождении двух населенных пунктов в Курской области

ВС РФ взяли под контроль два населенных пункта в Суджанском районе Курской области. Об этом сообщил командир спецназа «Ахмат», замначальника Главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов в своем Telegram-канале.

«Вчера бойцы наших российских подразделений зашли в Николо-Дарьино», — написал он, отметив, что российские бойцы «зачистили его полностью».

Следующим, по словам Алаудинова, освободили Дарьино.

Днем 18 сентября командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов рассказал, что российские войска за неделю уничтожили две понтонные переправы украинских войск в Курской области. Он добавил, что российские подразделения ежедневно продвигаются, а ВСУ безуспешно пытаются удержать позиции.

Накануне стало известно, что семья с двумя детьми из Кореневского района Курской области полтора месяца пряталась от обстрелов ВСУ в разных домах и подвалах.

Ранее в США заявили, что Украина больше года готовилась ударить по Курской области.