МО Израиля объявило о новой фазе войны

Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил о начале нового этапа войны. Он отметил, что речь идет о перемещении центра тяжести военных усилий на северный фронт, передает РИА Новости.

«Мы находимся в начале нового этапа войны», — сказал глава военного ведомства.

По его словам, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) переносит силы на север. Он подчеркнул, что израильские солдаты «не забыли про заложников». К операции на севере подключились «все органы», перед ней стоит «простая задача» — вернуть жителей населенных пунктов в свои дома.

Галант обратил внимание на «впечатляющие результаты», которых добились ЦАХАЛ совместно с Общей службой безопасности (ШАБАК) и служба внешней разведки Моссад.

До этого стало известно, что Израиль перебросил 98-ю дивизию к границе с Ливаном. Также израильские военные сбили беспилотный летательный аппарат «Хезболлы» в районе города Тверии на северо-востоке еврейского государства.

Ранее ЦАХАЛ сообщили об уничтожении штаба ХАМАС в секторе Газа.