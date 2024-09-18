Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Зеленский объявил о полной готовности нового «плана победы»

Зеленский утверждает, что полностью подготовил «план победы» Украины

close
Jeff Overs/BBC/Reuters

Владимир Зеленский утверждает, что полностью подготовил «план победы» Украины, о котором он неоднократно говорил в последнее время в контексте прекращения вооруженного конфликта. Об этом сообщается в Telegram-канале Зеленского.

«Сегодня можно сказать, что уже полностью подготовлен наш план победы. Все пункты, все ключевые акценты, определены необходимые дополнения и детали к плану», — заявил Зеленский.

Он добавил, что самое необходимое для Киева в данный момент — решимость в реализации задуманного проекта.

До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Владимир Зеленский, называвший жителей Донбасса «особями», сам войдет в историю под этим словом.

По ее словам, «англосаксонский мир ждал», пока «выведется нечто», кто сможет осуществить план «Немыслимое 2.0» параллельно уничтожив страну, вверенную народом для управления.

Депутат из партии Зеленского «Слуга народа» бежал с Украины.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами