Владимир Зеленский утверждает, что полностью подготовил «план победы» Украины, о котором он неоднократно говорил в последнее время в контексте прекращения вооруженного конфликта. Об этом сообщается в Telegram-канале Зеленского.

«Сегодня можно сказать, что уже полностью подготовлен наш план победы. Все пункты, все ключевые акценты, определены необходимые дополнения и детали к плану», — заявил Зеленский.

Он добавил, что самое необходимое для Киева в данный момент — решимость в реализации задуманного проекта.

До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Владимир Зеленский, называвший жителей Донбасса «особями», сам войдет в историю под этим словом.



По ее словам, «англосаксонский мир ждал», пока «выведется нечто», кто сможет осуществить план «Немыслимое 2.0» параллельно уничтожив страну, вверенную народом для управления.

Депутат из партии Зеленского «Слуга народа» бежал с Украины.