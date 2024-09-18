Пентагон обучал нарушавших права человека бойцов ВСУ

Пентагон проводил обучение украинского подразделения, которое могло совершить нарушения прав человека. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на рассекреченный отчет генерального инспектора министерства обороны США.

«Минобороны могло неправильно использовать выделенные средства на обучение украинских военных, которые потенциально могли допустить серьезные нарушения прав человека», — указывается в опубликованном отчете.

Согласно аудиту, подобные действия нарушают американское законодательство, которое запрещает предоставление военной помощи иностранным силам с записями о нарушении прав человека.

Доклад также выявляет проблемы, с которыми столкнулся Пентагон в вопросах учета оборудования, управления финансовыми средствами, обмена разведывательной информацией, а также обеспечения информационной и физической безопасности при передаче военной помощи Украине. Усложнены инвентаризация и доступ к вооружениям на территории Украины, отмечается в отчете.

До этого сообщалось, что американский подрядчик в сфере обороны проводит активный рекрутинг бывших военных летчиков в США для работы на авиабазе в Румынии, где в том числе готовят и пилотов Вооруженных сил Украины (ВСУ) для работы с истребителями F-16.

Ранее было названо число прошедших военное обучение в Евросоюзе украинцев.