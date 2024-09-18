Вооруженные силы Украины (ВСУ) планировали уничтожить железнодорожный состав в Курской области оружием НАТО. Об этом заявил пленный украинский военнослужащий Александр Гусак, передает РИА Новости.

«Было или немецкого, или американского производства два пулемета», — сообщил Гусак.

Военнопленный добавил, что на вооружении его подразделения практически не было вооружения советского производства — только стрелковое оружие стран и стандартов НАТО.

До этого украинские войска в Курской области попали в огневой мешок, заранее подготовленный Вооруженными силами России.

По данным источника, огневой мешок был подготовлен близ населенных пунктов Новый Путь и Волфино. Отмечается, что было зафиксировано «гигантское количество сожженной бронетехники и уничтоженного личного состава противника».

Капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что попадание ВСУ в огневой мешок в Курской области является безвыходной ситуацией для украинских военных.

Ранее десантники устроили засаду ВСУ в Курской области.