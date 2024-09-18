Нетаньяху пообещал обеспечить безопасность на границе с Ливаном

Премьер-министр Израиля Нетаньяху впервые высказался по ситуации в Ливане, заявив, что израильская армия обеспечит безопасность северной границы еврейского государства. Об этом сообщает Reuters.

«Я уже говорил, что Израиль благополучно вернет жителей севера страны в свои дома. И именно это мы и собираемся сделать», — заявил Нетаньяху.

Других заявлений израильский премьер не делал.

До этого стало известно, что рации, которые взорвались в разных районах Ливана, были закуплены около пяти месяцев назад, почти одновременно с пейджерами, которые сдетонировали накануне.

Вечером 17 сентября у тысяч членов «Хезболлы» взорвались личные пейджеры. В результате пострадали не менее 4 тысяч человек, 12 спасти не удалось, включая 8-летнего ребенка и сына одного из лидеров «Хезболлы».

В министерстве информации Ливана назвали произошедшее «израильской агрессией». «Хезболла» также сообщила, что начала детальное расследование обстоятельств случившегося.

Ранее в Ливане начали взрываться телефоны и солнечные батареи.